В Саранске откроется выставка «Легенда мореного дуба»

29 марта в производственной компании «Ростр» (ул. Советская, 105А) откроется выставка «Легенда мореного дуба», которая будет работать на постоянной основе.

Посетители арт-пространства смогут увидеть новую экспозицию из мореного дуба, ставшего брендом Мордовии. Здесь будут представлены различные предметы, выполненные мастерами «Ростра» по мотивам известных сказок - декоративные панно, шкатулки, перо Жар-Птицы, волшебный клубок, композицию «Зеркало истории» и многое другое.

«Экспозиция погрузит каждого в атмосферу волшебства, сказок и легенд. Представленные работы отражают многовековое богатство нашего края, объединяющее культуры и традиции разных народов. Они раскрывают уникальный характер художественного видения окружающего мира, выступают как средство формирования межнациональных отношений, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения», - отметила заместитель директора по маркетингу компании «Ростр» Марина Кирюшкина.

В рамках выставки также организована творческая мастерская, где будут проводиться мастер-классы по работе с уникальным природным материалом – мореным дубом. Изготовленные своими руками сувениры участники будут получать в подарок.

Режим работы: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00

Желающим посетить экспозицию в субботу и воскресенье необходимо предварительно записаться по телефону 8(960) 338-02-57.

Арт-пространство «Легенда мореного дуба» организовано в рамках Года народного единства, объявленного Главой Мордовии Артёмом Здуновым. Целью выставки является популяризация возрожденного народного промысла по добыче, обработке и использованию уникального природного материала.