В Саранске откроется выставка «Легенда мореного дуба»

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29 марта в производственной компании «Ростр» (ул. Советская, 105А) откроется выставка «Легенда мореного дуба», которая будет работать на постоянной основе.
Посетители арт-пространства смогут увидеть новую экспозицию из мореного дуба, ставшего брендом Мордовии. Здесь будут представлены различные предметы, выполненные мастерами «Ростра» по мотивам известных сказок - декоративные панно, шкатулки, перо Жар-Птицы, волшебный клубок, композицию «Зеркало истории» и многое другое.
«Экспозиция погрузит каждого в атмосферу волшебства, сказок и легенд. Представленные работы отражают многовековое богатство нашего края, объединяющее культуры и традиции разных народов. Они раскрывают уникальный характер художественного видения окружающего мира, выступают как средство формирования межнациональных отношений, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения», - отметила заместитель директора по маркетингу компании «Ростр» Марина Кирюшкина.
В рамках выставки также организована творческая мастерская, где будут проводиться мастер-классы по работе с уникальным природным материалом – мореным дубом. Изготовленные своими руками сувениры участники будут получать в подарок.
Режим работы: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00
Желающим посетить экспозицию в субботу и воскресенье необходимо предварительно записаться по телефону 8(960) 338-02-57.
Арт-пространство «Легенда мореного дуба» организовано в рамках Года народного единства, объявленного Главой Мордовии Артёмом Здуновым. Целью выставки является популяризация возрожденного народного промысла по добыче, обработке и использованию уникального природного материала.
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