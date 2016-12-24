Глава Мордовии Артём Здунов объявил 2023 год в республике Годом народного единства. В своем Послании Государственному собранию РМ лидер региона подчеркнул, что в современных условиях особую значимость приобретает консолидация общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.



В рамках Года народного единства в Мордовии пройдет более 60 культурных мероприятий. Среди них различные фестивали, форумы, конкурсы, праздники и акции.



Важным событием года станет II Всероссийский форум угро-финских народов «Молодежь в этнокультурном пространстве: реальность и перспективы», который пройдет в Саранске в августе. Также в дни форума состоится Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе». Событийный календарь включит в себя фестиваль национальных культур, карту брендов Мордовии, дегустации, мастер-классы, межрегиональный фестиваль народных промыслов и ремесел «Поющее дерево», музей под открытым небом «За Победу», национально-фольклорный праздник «Шумбрат», фестиваль спорта народов России и многое другое.



Кроме того, в течение года в республике пройдет ряд знаковых событий по федеральной программе «Мы - Россия». К примеру, 30 марта в столице Мордовии выступит знаменитый ансамбль танца народов Сибири, в апреле - Симфонический оркестр Донецкой филармонии, Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей», в мае – фольклорный ансамбль «Нохчо» из Чечни. В сентябре в Саранске даст концерт прославленный Кубанский казачий ансамбль «Криница». А ансамбль казачьей песни и танца «Разгуляй» отправится с гастролями в Дагестан и Башкортостан.



Также в 2023 году пройдут три крупных театральных форума федерального и международного значения. Это V фестиваль национальных театров России «Театральная осень», II молодежный фестиваль «Худсовет», организуемый при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и фестиваль русских театров зарубежья «Соотечественники», который проводится в Мордовии уже более семнадцати лет, но теперь получит новое звучание.