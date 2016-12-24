В Доме Республики обсудили внедрение Регионального социального стандарта

Мордовия стала одним из 40 пилотных регионов России по внедрению Регионального социального стандарта – свода лучших практик и решений с клиентоцентричным подходом к оказанию социальных услуг. Реализацию пилотного проекта обсудили 23 марта на рабочем совещании у Главы Мордовии Артёма Здунова. В нем приняли участие представители Агентства стратегических инициатив, руководители региональных министерств, курирующих различные направления социальной политики.

Все 13 положений социального стандарта, представляющих из себя совокупность подходов к решению конкретной проблемы, тесно связаны с повышением рейтинга качества жизни.

Представитель Агентства стратегических инициатив Альбина Газизуллина поблагодарила Главу Мордовии за личную вовлеченность в реализацию социального стандарта на территории республики, обратную связь и проработку перспективных инициатив. Она рассказала также о помощи, которую АСИ окажет региону на всех этапах внедрения проекта – это методическая поддержка со стороны федеральной экспертной группы, выработка системных предложений для федеральных органов власти.

«Для нас важно, как отражаются внедряемые инициативы на благополучателях и регионе в целом. На основе обратной связи мы формируем базу знаний, в которую включаются положительные результаты регионов от внедрения того или иного положения. Лучшие подходы будут применяться регионами, которые внедрят социальный стандарт в следующей волне», - отметила Альбина Газизуллина.

В Мордовии уже реализован институт региональных сервисных уполномоченных, утверждена региональная экспертная группа, создан совет по качеству жизни, который возглавляет руководитель республики. Внедрению передовых практик, направленных на улучшение качества услуг в социальной сфере, в регионе уделяется пристальное внимание. В частности, модернизирована служба занятости – внедрены цифровые сервисы, ведется оказание услуг в онлайн-режиме. Кроме того, вводится система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в рамках которой большое внимание уделяется стационарозамещающим технологиям. Успешно работают практики профессиональной подготовки и цифровизации трудоустройства выпускников. Особое внимание уделяется взаимодействию с малоимущими гражданами, организации кризисных центров для детей и подростков, медико-социальной поддержке женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основными задачами для республики на ближайшую перспективу станут формирование контура управления социальной сферой на основе стандарта, создание службы социальных координаторов на базе семейного МФЦ в партнерстве с федеральным Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и Благотворительным фондом «Женщины за жизнь», а также разработка программы комплексной медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития.

«В центре внимания – человек и оказание ему качественных услуг. Мы детально проанализировали итоги 2022 года по качеству жизни – республика существенно улучшила показатели по ряду направлений, но есть над чем работать. Нам очень важно участвовать в реализации регионального социального стандарта, ведь его конечным результатом является улучшение качества предоставления услуг», - отметила заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова.

Региональный сервисный уполномоченный Елена Семелева рассказала о результатах работы Мордовии по трудоустройству бывших заключенных – проект республики вошел в десятку лучших по итогам обучающей программы АСИ в 2022 году. В регионе работает экзаменационный центр, в марте откроется еще один, в текущем году уже трудоустроено 30 осужденных, 20 находятся в очереди.

Глава Мордовии поддержал обозначенные инициативы, отметил важность взаимодействия с Агентством стратегических инициатив по этому направлению и соблюдения всех этапов внедрения регионального социального стандарта.