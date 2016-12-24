В День театра, 27 марта, будут названы победители окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В церемонии от Мордовии примут участие финалисты этого года – театральная студия «АртТеатр» саранской школы №27 и театральная студия «Стакан воды» (Дворец культуры МГУ им. Н.П. Огарева). Подключение региональной студии пройдет на базе Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина.
В ходе прямой трансляции Мордовия представит собственный рейтинг участников, составленный региональными членами жюри и экспертами. Также каждый регион подготовил для зрителей и участников «Театрального Приволжья» видеоролик о самых ярких событиях фестиваля в регионе.
Посмотреть прямой эфир можно будет в официальной группе фестиваля «Театральное Приволжье» в ВК.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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