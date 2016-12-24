В Саранске пройдет выставка работ Никаса Сафронова

С 30 марта по 30 апреля Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи представит выставочный проект «Мистерия» известного российского художника Никаса Сафронова.

Выставка познакомит зрителей с различными периодами творчества мастера. В экспозицию вошло более 50 произведений, созданных в период с конца 1990-х годов до 2021 года. Это пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции сюрреалистического характера, портреты знаменитостей и многое другое.

Безусловный интерес у посетителей вызовут работы в эксклюзивном авторском стиле Dreаm vision (сон, видение), благодаря которому Никас Сафронов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Ярким дополнением выставки станет мультимедийная презентация, дающая возможность погрузиться в таинственный и красочный художественный мир Никаса Сафронова.