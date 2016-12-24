В Саранске пройдет выставка работ Никаса Сафронова

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
С 30 марта по 30 апреля Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи представит выставочный проект «Мистерия» известного российского художника Никаса Сафронова.
Выставка познакомит зрителей с различными периодами творчества мастера. В экспозицию вошло более 50 произведений, созданных в период с конца 1990-х годов до 2021 года. Это пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции сюрреалистического характера, портреты знаменитостей и многое другое.
Безусловный интерес у посетителей вызовут работы в эксклюзивном авторском стиле Dreаm vision (сон, видение), благодаря которому Никас Сафронов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Ярким дополнением выставки станет мультимедийная презентация, дающая возможность погрузиться в таинственный и красочный художественный мир Никаса Сафронова.
Поделиться в соц. сетях:
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра