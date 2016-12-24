Саранские «Карусельки» стали Серебряным ансамблем России

Школа добрососедства
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, юные вокалисты саранской образцовой детской студии «Карусельки» приняли участие в I Всероссийском конкурсе «Ансамбли России», который проводился в Москве, и завоевали звание Серебряного ансамбля России.
Победу талантливым ребятам принесло исполнение знаменитой итальянской песни Bella, ciao. Исполнительское мастерство, сценичность, артистизм, раскрытие художественного образа — эти критерии были главными для взыскательного жюри во главе с композитором Александром Ермоловым.
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Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
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