Житель Мордовии примет участие во Всероссийском вокальном конкурсе

Федеральный телеканал «Звезда» при поддержке Министерства обороны РФ запускает в эфир Всероссийский вокальный конкурс «Звезда - 2023». Это первое в истории вокальное состязание, в котором участвуют представители всех 89 регионов России. На площадке конкурса соберутся талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Голосование телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.

Мордовию представит Алексей Дотолев. Он окончил саранскую гимназию №23 и МГУ им. Н. П. Огарева. Проходил срочную службу в хоре имени Александрова. Был артистом Мордовской государственной филармонии. Сейчас вокалист занимается сольным творчеством. И совсем скоро жители республики смогут поболеть за него на всероссийском телешоу.

Эфиры будут проходить еженедельно с 8 апреля.

Информацию о датах проведения голосования можно узнать по ссылке - https://clck.ru/33ptj3.