Житель Мордовии примет участие во Всероссийском вокальном конкурсе

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Федеральный телеканал «Звезда» при поддержке Министерства обороны РФ запускает в эфир Всероссийский вокальный конкурс «Звезда - 2023». Это первое в истории вокальное состязание, в котором участвуют представители всех 89 регионов России. На площадке конкурса соберутся талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Голосование телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.
Мордовию представит Алексей Дотолев. Он окончил саранскую гимназию №23 и МГУ им. Н. П. Огарева. Проходил срочную службу в хоре имени Александрова. Был артистом Мордовской государственной филармонии. Сейчас вокалист занимается сольным творчеством. И совсем скоро жители республики смогут поболеть за него на всероссийском телешоу.
Эфиры будут проходить еженедельно с 8 апреля.
Информацию о датах проведения голосования можно узнать по ссылке - https://clck.ru/33ptj3.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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