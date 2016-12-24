Краеведческий музей им. И.Д. Воронина оснастят новым оборудованием

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В рамках реализации национального проекта «Культура» Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина оснастят современным техническим оборудованием.
В рамках проекта планируется интеграция современных технологий в постоянную экспозицию. Оборудование комплексной системой видеоинсталляций, проекций и объектов виртуальной реальности дополнят и расширят информационный контент всех экспозиционных залов.
Голографические проекции в исторических экспозиционных залах дадут наглядное представление исторических событий и позволят погрузиться в эпоху. Виртуальные примерочные, VR очки и 3D-полы расширят возможности интерактивного взаимодействия посетителей с музейными предметами.
Современное оснащение Музея цифровым интерактивным и мультимедийным оборудованием поможет расширить музейную аудиторию за счет посетителей не только из Мордовии, но и близлежащих регионов, а также увеличить количество представленных музейных предметов из запасников музея. На эти цели в 2023 г. направят более 25,3 млн руб. Завершение работ запланировано на сентябрь этого года.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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