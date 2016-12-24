В столице Мордовии выступят молодые артисты Большого театра

25 марта на сцене Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева впервые выступят солисты Молодежной оперной программы Большого театра России.

В репертуаре – шедевры мировой классики великих русских и зарубежных композиторов, таких как Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Николай Римский-Корсаков, Джузеппе Верди, Жак Оффенбах, Жюль Массне. Всего в двух отделениях прозвучат около 20 произведений в исполнении молодых артистов Большого театра: сопрано Дарья Брусова и Зарина Багаева, меццо-сопрано Валерия Торунова, тенор Илья Легатов, баритон Богдан Гуенок, бас Жасур Хайдаров.

Отметим, что между музыкальном театром имени Яушева и Государственным академическим Большим театром России существует договоренность о сотрудничестве. Речь идет о привлечении участников Молодежной оперной программы к постановкам нашего театра. Сама программа действует больше 10 лет и направлена на подготовку талантливых оперных исполнителей.

Билеты можно приобрести по ссылке https://clck.ru/33pCV5.

Забронировать их также можно по телефону 8(8342) 23-21-16.