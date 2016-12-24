В столице Мордовии выступят молодые артисты Большого театра

В Мордовии вновь стартовал проект «Наставничество»
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
25 марта на сцене Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева впервые выступят солисты Молодежной оперной программы Большого театра России.
В репертуаре – шедевры мировой классики великих русских и зарубежных композиторов, таких как Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Николай Римский-Корсаков, Джузеппе Верди, Жак Оффенбах, Жюль Массне. Всего в двух отделениях прозвучат около 20 произведений в исполнении молодых артистов Большого театра: сопрано Дарья Брусова и Зарина Багаева, меццо-сопрано Валерия Торунова, тенор Илья Легатов, баритон Богдан Гуенок, бас Жасур Хайдаров.
Отметим, что между музыкальном театром имени Яушева и Государственным академическим Большим театром России существует договоренность о сотрудничестве. Речь идет о привлечении участников Молодежной оперной программы к постановкам нашего театра. Сама программа действует больше 10 лет и направлена на подготовку талантливых оперных исполнителей.
Билеты можно приобрести по ссылке https://clck.ru/33pCV5.
Забронировать их также можно по телефону 8(8342) 23-21-16.
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В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
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