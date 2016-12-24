Глава Мордовии обсудил с руководством агрохолдинга «Новотроицкий» перспективы развития молочного производства

Глава Мордовии Артём Здунов 23 января с рабочей поездкой побывал в Рузаевском районе. Руководитель республики ознакомился с работой молочного завода «Новомилк», входящего в состав агрохолдинга «Новотроицкий».



Начиная с 2014 года, производство на заводе прошло масштабную реконструкцию. Сейчас предприятие перерабатывает в год 10,6 тысячи тонн молока. Ежедневно на переработку поступает 28 тонн молока, отгружается от 16 до 25 тонн готовой продукции по 26 наименованиям – это молоко, творог, сливочное масло, кисломолочная продукция и йогурты.



Артём Здунов осмотрел цеха по приемке молока, изготовлению творога, производству масла, термостатные камеры, заквасочный отдел, участки фасовки и розлива, лаборатории, в том числе готовой продукции.



Директор агрохолдинга «Новотроицкий» Владимир Руженков рассказал Главе республики, что на заводе работают около 100 человек, средняя зарплата в минувшем году превысила 41 тысячу рублей.



Ассортимент выпускаемой продукции постоянно растет – в этом году планируется расширить линейку йогуртов. Закуплено новое оборудование для увеличения объемов производства творога до 2,2 тонн в сутки. Молочную продукцию хорошо знают в регионе и в соседней Пензенской области.



Глава Мордовии обсудил с руководством агрохолдинга «Новотроицкий» перспективы развития молочного завода, в том числе вопросы модернизации производства и создания дополнительных рабочих мест.