Музыкальные коллективы Мордовии борются за звание лучших на этнофестивале «Ясна Музыка»

Первый Приволжский молодежный этнофестиваль «Ясна Музыка» собирает талантливую творческую молодежь в возрасте 18-35 лет - профессиональных, самодеятельных артистов и музыкальные коллективы из ПФО. Проект позволит продемонстрировать красоту народной музыки и песни, но в новом современном звучании, новых аранжировках и формах.

Мордовию на фестивале представляют 3 фольклорных коллектива: «Келу», «Мерема» и «Морама».

Проголосовать за них можно уже сейчас:

Ансамбль «Келу» с композицией «Аряда дугат» - https://clck.ru/33JroG

«Народная песня» от этнографической фольклорной студии «Мерема» - https://clck.ru/33JrpV

Ансамбль древней мордовской песни «Морама» с композицией «Пандо прясо од килей» - https://clck.ru/33Jrqw

Главным условием конкурсной части этнофестиваля является исполнение песен на национальном языке и с использованием старинных музыкальных народных инструментов.

Финалисты будут участвовать в трех концертах (на площадках Этнокомплекса «Ясна» и города Чебоксары). Онлайн-трансляции и запись концертов размещаются на телевидении и в интернете с медиаохватом в полмиллиона зрителей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля. У всех желающих еще есть время заявить о себе.

Заполнить анкету и заявку можно по ссылке - https://yasnamusic.ru/