Музыкальные коллективы Мордовии борются за звание лучших на этнофестивале «Ясна Музыка»

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Первый Приволжский молодежный этнофестиваль «Ясна Музыка» собирает талантливую творческую молодежь в возрасте 18-35 лет - профессиональных, самодеятельных артистов и музыкальные коллективы из ПФО. Проект позволит продемонстрировать красоту народной музыки и песни, но в новом современном звучании, новых аранжировках и формах.
Мордовию на фестивале представляют 3 фольклорных коллектива: «Келу», «Мерема» и «Морама».
Проголосовать за них можно уже сейчас:
Ансамбль «Келу» с композицией «Аряда дугат» - https://clck.ru/33JroG
«Народная песня» от этнографической фольклорной студии «Мерема» - https://clck.ru/33JrpV
Ансамбль древней мордовской песни «Морама» с композицией «Пандо прясо од килей» - https://clck.ru/33Jrqw
Главным условием конкурсной части этнофестиваля является исполнение песен на национальном языке и с использованием старинных музыкальных народных инструментов.
Финалисты будут участвовать в трех концертах (на площадках Этнокомплекса «Ясна» и города Чебоксары). Онлайн-трансляции и запись концертов размещаются на телевидении и в интернете с медиаохватом в полмиллиона зрителей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля. У всех желающих еще есть время заявить о себе.
Заполнить анкету и заявку можно по ссылке - https://yasnamusic.ru/
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