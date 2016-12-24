В Музее им. С.Д. Эрьзи откроется выставка произведений скульптора Николая Филатова

20 января в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи откроется юбилейная выставка «Скульптор Николай Филатов», посвященная 70-летию со дня рождения мастера. В экспозицию входит более 50 работ, постеры со знаменитыми памятниками и скульптурами Николая Филатова из российских музеев, а также произведения членов его семьи - супруги и сыновей.

Николай Филатов - заслуженный художник России, народный художник Мордовии, член-корреспондент Российской академии художеств. Николай Михайлович вырос в многодетной крестьянской семье. Окончил Пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого, а затем Ленинградскую академию художеств имени И.Е. Репина. Преподавал в Саранском художественном училище имени Ф.В. Сычкова и на кафедре дизайна и рекламы Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.

Николай Филатов - автор целого ряда скульптурных работ, установленных в Саранске. Это памятники Степану Эрьзе (1996, соавтор - Г.М. Филатов), Александру Пушкину (2002, вместе с Н.В. Трибушининым, С.П. Ходневым), патриарху Никону (2006), Федору Ушакову (2006), Семье (2008). Он также автор скульптурной группы перед Национальным театром. За памятник Пушкину скульптор был удостоен «Золотой медали» Академии художеств России. Работы Филатова хранятся во многих музеях России и частных российских и зарубежных коллекциях.

Мероприятие организовано Министерством культуры, национальной политики и архивного дела РМ, Союзом художников РМ, Музеем им. С. Д. Эрьзи.