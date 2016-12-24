Саранск на год прощается с новогодним убранством

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В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
По информации городской Администрации, в столице Мордовии муниципальные службы приступили к демонтажу иллюминации и новогодних конструкций, которые были установлены к новогодним праздникам.
В первую очередь будут демонтированы элементы праздничного убранства с площадей в районах городского округа, а также на Советской площади.
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В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
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