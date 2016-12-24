Саранск на год прощается с новогодним убранством

Наш город

По информации городской Администрации, в столице Мордовии муниципальные службы приступили к демонтажу иллюминации и новогодних конструкций, которые были установлены к новогодним праздникам.

В первую очередь будут демонтированы элементы праздничного убранства с площадей в районах городского округа, а также на Советской площади.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Елка желаний»

Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»

Мордовия, что творилось?

Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов

1
Заказать рекламу
1
1
1