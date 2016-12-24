Саранск на год прощается с новогодним убранством

По информации городской Администрации, в столице Мордовии муниципальные службы приступили к демонтажу иллюминации и новогодних конструкций, которые были установлены к новогодним праздникам.



В первую очередь будут демонтированы элементы праздничного убранства с площадей в районах городского округа, а также на Советской площади.