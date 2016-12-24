ЯкшамАтя победил в конкурсе «Народный Дед Мороз-2023»

«Елка желаний»
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
Подведены итоги фестиваля «Народный Дед Мороз». В финал конкурса, по решению жюри, было допущено 3 команды, которые и сошлись в творческой борьбе на площадке ВКонтакте за голоса подписчиков. Главный приз - сертификат на пошив нового костюма для команды Деда Мороза к следующему новогоднему празднику.
В народном голосовании, которое проходило на платформе ВКонтакте, шла серьезная борьба, команды периодически обгоняли по количеству голосов друг друга.
Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, по истечении времени, отведенного на голосование, в лидеры с серьезным отрывом вырвался Мордовский государственный драматический театр. ЯкшамАтя победил в народном конкурсе.
Поделиться в соц. сетях:
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
Школьница отправила на «Елку желаний» письмо, где рассказала о том, что хочет встретиться с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
В АПК Мордовии в этом году будут реализованы проекты общей стоимостью 7 млрд рублей
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства