ЯкшамАтя победил в конкурсе «Народный Дед Мороз-2023»

Подведены итоги фестиваля «Народный Дед Мороз». В финал конкурса, по решению жюри, было допущено 3 команды, которые и сошлись в творческой борьбе на площадке ВКонтакте за голоса подписчиков. Главный приз - сертификат на пошив нового костюма для команды Деда Мороза к следующему новогоднему празднику.

В народном голосовании, которое проходило на платформе ВКонтакте, шла серьезная борьба, команды периодически обгоняли по количеству голосов друг друга.

Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, по истечении времени, отведенного на голосование, в лидеры с серьезным отрывом вырвался Мордовский государственный драматический театр. ЯкшамАтя победил в народном конкурсе.