Глава Мордовии: «Люди поверили в программу догазификации»

Мордовия – один из лидеров в стране по социальной газификации. Итоги реализации программы обсудили 12 января на совещании под председательством руководителя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Он отметил, что рост темпов строительства газовой инфраструктуры в России в три раза превышает уровень 2021 года, программа социальной газификации является одной из самых востребованных во всех регионах страны.

«После того, как она получила статус и партийной, и государственной, темпы ее значительно ускорились. Главное сейчас – добиваться, чтобы тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться возможностью газификации как можно быстрее. Требуется распространить действие программы и на новые регионы страны», – сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. В дальнейшем «Единой Россией» было предложено расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения Президента России Владимира Путина о бесплатном доведении газа до участков и подключении домовладений отвечают главы регионов, которые возглавляют штабы по газификации.

Сейчас ряд льготников в 72 регионах по инициативе или при поддержке партии получают скидку или компенсацию на покупку газового оборудования и подведение газопровода к жилому дому. Такая льгота с ноября 2022 года действует и в Мордовии.

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак рассказал, что с момента изменения нормативно-правовой базы программы по всей стране принято 790 тысяч заявок на газификацию, заключено 724 тысячи договоров. По решению главы государства программа продлена бессрочно, поставлена задача по газификации образовательных и медицинских учреждений.

Об опыте реализации программы по догазификации рассказали руководители нескольких регионов, в том числе и Глава Мордовии. Артём Здунов отметил, что с 2021 года в республике действует единый региональный штаб по газификации. В его состав входят представители Росреестра, Министерства имущественных и земельных отношений – это позволяет оперативно собирать все необходимые для людей документы.

«Это первый ускоряющий фактор. Второй – введение уведомительного, а не разрешительного, порядка на прокладку газопровода на муниципальной земле. Выстроено четкое взаимодействие на всех уровнях. Изначально в план-график республики вошло около 2500 заявок, сейчас их уже более 4800 – люди поверили в программу», - сказал руководитель республики.

Чуть более 4 тысяч поступивших заявок приняты в работу – этот показатель обеспечивает 116 % от потенциала догазификации для региона. По 3651 заявке газовые коммуникации подведены к границам земельного участка, в 2681 домовладение газ уже поступил. Согласно рейтингу Аналитического центра при Правительстве России Мордовия находится в тройке регионов по выполнению показателей догазификации. А по общему уровню газификации республика – в десятке регионов-лидеров.

На территории Мордовии работает единый оператор газификации и одна газораспределительная организация. Прием заявок на догазификацию ведется в 8 филиалах газораспределительной организации и 23 офисах МФЦ в муниципальных районах республики. Кроме того, чтобы людям было удобнее, для приема заявок сотрудники выезжают в села.

Глава Мордовии рассказал также, что для упрощения процедуры технологического присоединения оказывается комплексная услуга. Она подразумевает, что одна газораспределительная организация ведет и строительство газовых сетей до границ и внутри земельного участка, и строительство или реконструкцию внутреннего газопровода жилого здания. По поручению Дмитрия Медведева в регионе работает консультативный центр по социальной газификации.

Артём Здунов выразил благодарность федеральному центру за финансовую поддержку республики для исполнения поручения Президента РФ об обеспечении на льготной основе технологического присоединения к газораспределительным сетям домовладений отдельных категорий граждан в уже газифицированных населенных пунктах.

Глава Мордовии подчеркнул, что реализация программы в республике будет продолжена. В текущем году планируется обеспечить техническую возможность подключения более полутора тысяч домовладений региона.