Артём Здунов поздравил жителей республики с Днем образования Мордовской автономии

Уважаемые жители республики! Дорогие земляки! От всей души поздравляю с Днём образования Мордовской автономии!

10 января 1930 года произошло значимое событие в истории нашей малой родины – была образована Мордовская автономная область. Это преобразование стало решающим в истории родного края. Были заложены основы мордовской государственности, открыты перспективы для роста промышленности, сельского хозяйства и культуры.

Движение только вперед. Повышение уровня и качества жизни жителей. Это основные приоритеты, над которыми мы постоянно работаем. Они обозначены в программе социально-экономического развития Мордовии, которая утверждена Правительством России. Имея такую стратегию, можно с уверенностью планировать проекты на перспективу. У мордовского края большой потенциал!

Наша республика – неотъемлемая часть Великой России. Мы гордимся своими земляками, которые прославляют страну, вносят вклад в развитие промышленности, науки, культуры и спорта. Гордимся Героями, которые проявляют мужество и героизм, защищая русскую землю. И какие бы непростые были времена, знаем, что мы выстоим. Потому что мы вместе.

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, новых достижений и успехов во благо любимой Мордовии и России!

Глава Республики Мордовия А. Здунов