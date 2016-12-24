Артём Здунов поздравил жителей республики с Днем образования Мордовской автономии

«Пусть она прослужит как можно дольше!»
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Уважаемые жители республики! Дорогие земляки! От всей души поздравляю с Днём образования Мордовской автономии!
10 января 1930 года произошло значимое событие в истории нашей малой родины – была образована Мордовская автономная область. Это преобразование стало решающим в истории родного края. Были заложены основы мордовской государственности, открыты перспективы для роста промышленности, сельского хозяйства и культуры.
Движение только вперед. Повышение уровня и качества жизни жителей. Это основные приоритеты, над которыми мы постоянно работаем. Они обозначены в программе социально-экономического развития Мордовии, которая утверждена Правительством России. Имея такую стратегию, можно с уверенностью планировать проекты на перспективу. У мордовского края большой потенциал!
Наша республика – неотъемлемая часть Великой России. Мы гордимся своими земляками, которые прославляют страну, вносят вклад в развитие промышленности, науки, культуры и спорта. Гордимся Героями, которые проявляют мужество и героизм, защищая русскую землю. И какие бы непростые были времена, знаем, что мы выстоим. Потому что мы вместе.
Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, новых достижений и успехов во благо любимой Мордовии и России!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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