Мордовская государственная филармония на концерте передает «Привет из 70-х!»

13 января в Республиканском дворце культуры пройдет концерт «Привет из 70-х!». На представлении прозвучат ретро-хиты – песни советских композиторов и популярные танцевальные мелодии. Среди них – «Там, где клен шумит», «Звенит январская вьюга», «Ни минуты покоя», «Надежда – мой компас земной» и т.д.

Перед зрителями выступят ансамбль «Девчата», группа «Земляки», фольклорный ансамбль «Келу», ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй», Нина Спиркина, Евгения, Оксана Глебова, Андрей Бочканов и многие другие.

«Это праздничное мероприятие является традиционным. Оно ежегодно проводится в преддверии Старого Нового года, но меняет свое название. В этот раз мы решили вспомнить популярные песни 70-х. Хиты этого десятилетия очень любит публика. Многие композиции уже есть в репертуаре исполнителей филармонии и звучат по-новому. В планах и дальше знакомить зрителей с песнями прошлых лет», - отметила начальник отдела творческого планирования Мордовской государственной филармонии Екатерина Макеева.

Билеты на концерт «Привет из 70-х!» можно приобрести в кассах РДК (Саранск, ул. Пролетарская, 39) или на сайте - http://www.koncert13.ru/.

Действует Пушкинская карта.