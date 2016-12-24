Глава Мордовии поздравил спасателей с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных подразделений Мордовии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя!

Мужество, высокая самоотдача и готовность всегда прийти на помощь, даже с риском для собственной жизни – эти качества присущи сотрудникам МЧС. Вы участвуете в ликвидации последствий природных катаклизмов, катастроф, чрезвычайных ситуаций, в тушении пожаров и помогаете попавшим в аварии. Для вас не бывает чужой беды. Самоотверженно и с честью выполняете служебный и человеческий долг в любое время и в любом месте. Спасибо вам за мужество и спасенные человеческие жизни!

Спасатели Мордовии неоднократно доказывали своё мастерство и высокий профессионализм. В этом году во многом благодаря вашим слаженным действиям оперативно удалось локализовать и потушить возгорание в Мордовском заповеднике. Мы продолжим укрепление материально-технической базы пожарно-спасательных частей региона, развивать систему оповещения населения.

Выражаю благодарность добровольным пожарным командам и дружинам. Вы – основные помощники сотрудников МЧС. Первыми приходите на помощь в населенных пунктах, ведёте профилактическую работу.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном деле! Пусть в вашей работе будет меньше тревожных выездов.

Глава Республики Мордовия А. Здунов