Глава Мордовии Артём Здунов присутствовал на освящении храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла

Глава Мордовии Артём Здунов 25 декабря присутствовал на освящении храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в районе Ростокино в Москве. Чин великого освящения и Божественную литургию совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.



Храм полностью построен на средства благотворителей. В финансировании строительства участвовали руководство Мордовии, предприниматели, представители Мордовского землячества в Москве.



Каменная пятиглавая церковь в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла возведена в рамках Программы строительства православных храмов в Москве при поддержке мордовского землячества. Помещение храма рассчитано на 500 человек. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возведение храма курировал митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Строительство храма было завершено в конце 2021 года.



Место для храма выбрано историческое: веками через Ростокино шли молитвенники на поклонение в Троице-Сергиеву лавру. Здесь, рядом с новым храмом, начиналась дорога в обитель.



В верхнем храме находятся три престола: центральный — в честь святых Кирилла и Мефодия; правый — в честь священномученика Владимира Амбарцумова; левый — в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Священномученик Владимир Амбарцумов пострадал в XX веке в годы гонений на Церковь за миссионерскую работу с советской молодежью. По благословению архиепископа Егорьевского Матфея храм стал центром работы с молодежью в Северо-Восточном викариатстве.



В цокольном этаже находится храм в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Иконостас и внутреннее убранство храма создано мастерами Свято-Троицкого братства г. Щигры.



В парке у Ростокинского акведука рядом с храмом святых Мефодия и Кирилла открыт памятник «Плечом к плечу» в честь 13-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ростокинского района.

Также Глава Мордовии сообщил в телеграм-канале и в своих аккунтах в социальных сетях о прошедшей встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом:

«На встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием обсудили восстановление православных храмов в Мордовии - Санаксарского монастыря и Трехсвятительской церкви, а также духовно-нравственное воспитание молодежи».