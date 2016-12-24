В Доме Республики обсудили вопросы ремонта и содержания федеральных дорог

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Глава Мордовии Артём Здунов 23 декабря встретился с исполняющим обязанности руководителя Управления дорог «Москва - Нижний Новгород» Александром Нефедовым. Во встрече приняли участие первый вице-премьер Игорь Фрейдин и председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин. Обсуждались планы по ремонту дорог на следующий год и повышению качества содержания дорожной сети.
Глава республики подчеркнул, что эти вопросы очень важны, потому что от них во многом зависит безопасность передвижения людей. Наиболее проблемной по условиям организации движения является федеральная автодорога «Саранск - Сурское - Ульяновск». На этом направлении многие участки требуют ремонта, но работы в 2022 году активно не велись, на что Глава Мордовии неоднократно обращал внимание Упрдора. Артём Здунов показал Александру Нефедову фотографии аварийно опасных мест с ямами и выбоинами. «Поэтому я прошу Правительство, чтобы у нас с Упрдором был план работ, давайте его подпишем», - обратился Глава республики к Игорю Фрейдину.
Исполняющий обязанности руководителя Упрдора «Москва - Нижний Новгород» пообещал в следующем году наверстать упущенное. «В настоящее время ситуация благодаря вам отрегулирована в лучшую сторону. В 2023 году мы такого больше не повторим и будем активно работать в этом направлении. Уже заключен контракт на ремонт первого участка протяженностью шесть километров. Считаем первоочередным направлением обеспечить в следующем году ремонт дороги до Чамзинки», - сказал Александр Нефедов.
Снизить аварийность помогут также и комплексы фотовидеофиксации, которые будут устанавливаться на федеральных трассах. «У нас сейчас 52 комплекса на федеральных дорогах. Кроме того, мы закупили пять мобильных комплексов, которые тоже будут, в основном, на федеральных трассах - они могут работать и в движении, и в стационарном режиме, и постоянно менять свою точку дислокации», - отметил Игорь Фрейдин.
Также на совещании обсудили планы по ремонту северного объезда столицы Мордовии и расширению до четырех полос автодороги Р-158 обход Саранска.
Кроме того, Глава Мордовии обратил внимание на необходимость качественного содержания дорог, в том числе в зимнее время. В этом году контракт на обслуживание заключен с местной компанией, и это позволяет надеяться, что следить за состоянием дорог будут лучше. Еще один важный момент: Упрдор «Москва - Нижний Новгород» откроет в Саранске полноценный филиал, что также будет способствовать улучшению содержания федеральной дорожной сети.
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