Артём Здунов принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента страны Владимира Путина

Глава Мордовии Артём Здунов 22 декабря принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента страны Владимира Путина. Госсовет был посвящен вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

Молодых людей в России около 40 миллионов. Президент подчеркнул важность формирования у молодежи патриотического мышления, рассудительного восприятия тысячелетней истории Отечества, ценностей и традиций родной страны. Ведь все это будет определять будущее государства. «Наша ключевая задача - обеспечить глубокую преемственность поколений. Тогда смелость и энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны», - сказал Владимир Путин.

Президент призвал глав регионов оказать всестороннюю поддержку «Движению первых» (Всероссийское движение детей и молодежи), отметив, что название выбрано удачно. «Конечно, в работе с молодежью нужно полностью исключить формализм и казенщину, четко слышать запросы ребят, - призвал Президент. - Учитывать, что российская молодежь многонациональная, представляет различные конфессии. И здесь надо действовать тонко и деликатно».

Также глава государства подчеркнул: развязанная против России информационная война бьет по новому поколению россиян. «В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак. И оказалась в весьма уязвимом положении. Наша задача - дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний», - сказал Владимир Путин. Для этого Президент поручил разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам Российской государственности.

Также, по словам Владимира Путина, сейчас важны просветительские проекты, занятия в военно-патриотических и исторических клубах. Президент указалул, что сейчас очень важно содержательное наполнение молодежных проектов.

Глава государства особо отметил, что всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, «чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди, чтобы у них была возможность получать качественное образование, устроиться на интересную работу, чтобы они чувствовали заботу государства при рождении детей и в приобретении жилья».

На заседании Госсовета прозвучал целый ряд инициатив, которые Президент поддержал. Напомним, что накануне Глава Мордовии принимал участие в работе семинара, на котором готовились предложения для Госсовета. Артём Здунов возглавил на семинаре группу «Социальные лифты для молодежи». Эти предложения лягут в основу разрабатываемой Стратегии молодежной политики до 2030 года.