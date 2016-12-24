В Саранске назвали победительницу конкурса «Татар кызы Мордовия – 2022»

20 декабря на сцене Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева прошел финал Республиканского конкурса «Татар кызы Мордовия – 2022».

Состязание красоты, таланта и национальной самобытности состояло из нескольких этапов - кулинарного, интеллектуального, также участницы показали свое мастерство в декоративно-прикладном искусстве, вместе с родителями прошли тренинг по сохранению традиционных семейных ценностей и написали диктант на татарском языке.

На отборочный тур подавали заявки подали более 35 девушек из Саранска, Лямбирского, Кадошкинского, Рузаевского районов, а также из Пензенской и Ульяновской областей. В заключительный этап прошли 17 участниц.

В финале конкурсантки дефилировали в классических костюмах с татарскими платками и в национальных нарядах, которые были созданы местными дизайнерами специально к этому мероприятию. Также татарские красавицы спели общую песню, выступили с танцем, продемонстрировали индивидуальные визитки и творческие номера.

Никого из зрителей не оставил равнодушным специальный сценический номер «Мы ждем», посвященный бойцам специальной военной операции. В зрительном зале присутствовали матери защитников Родины. От организаторов конкурса в знак благодарности им преподнесли памятные платки и цветы.

Выступление конкурсанток оценивало жюри под председательством первого заместителя министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Александра Карьгина.

Победительницей Республиканского конкурса «Татар кызы Мордовия – 2022» стала Айлина Каримова из Саранска. Главный приз, сертификат на 50 тысяч рублей, ей вручил руководитель Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» Руслан Мухаев.

Первой вице-мисс названа Регина Исхакова из села Кривозерье Лямбирского района

Титул второй вице-мисс получила Венера Арюкова из села Латышовка Кадошкинского района.

Деньги, вырученные от продажи билетов, планируется направить на приобретение необходимых вещей бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Организаторы выразили благодарность каждому, кто таким образом принял участие в сборе средств для гуманитарной помощи.