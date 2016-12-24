«Молодежь Мордовии» предлагает встречать новогодние праздники вместе

26 декабря 2022 года в 17:00 в универсальном зале «Саранск Арена» пройдет предновогодний праздник «Семейная ёлка».

В рамках «Семейной ёлки» запланирована работа интерактивных площадок, яркая программа от аниматоров, массовые катания и, конечно, розыгрыши призов!

Главные гости этого мероприятия — Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят настоящее волшебство гостям мероприятия! Сказочные герои

с нетерпением ждут встречи с вами, чтобы подарить вам улыбки на целый вечер!

Встретить начало зимних каникул интересно, ярко, красочно

и незабываемо с командой проекта «Семейный пикник» предлагает «Молодежь Мордовии».

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.yandex.ru/u/639adf88068ff0408bfdf74c/.

Мероприятие проходит в рамках реализации проекта Фестиваль молодых семей «Семейный пикник» при поддержке «Молодежь Мордовии» и «МГУ им. Н.П. Огарёва».

Проект реализуется с использованием гранта Министерства спорта и молодежной политики РМ, предоставленного Фондом президентских грантов и Министерством спорта и молодежной политики РМ.