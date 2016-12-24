В Саранске 20 декабря откроется выставка «100 символов Страны Советов»

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20 декабря в 15.00 в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина состоится открытие выставки, посвященной 100-летию образования СССР.
Название экспозиции, «100 символов Страны Советов», отражает замысел, которым руководствовались кураторы, – показать ключевые особенности экономической, общественно-политической и культурной жизни в Советском Союзе через основные символы, с которыми у современников ассоциируется данный период истории.
Выставка состоит из двух разделов, в первом из которых показаны официальные идеологические символы, связанные с В.И. Лениным, Коммунистической партией, комсомольским и пионерским движениями. Второй раздел посвящен бытовым символам, окружавшим советского человека в повседневной жизни. Данная часть оформлена в виде небольших квартирных интерьеров – прихожей, кухни и гостиной. Посетители также смогут сделать фото на память на фоне ковра и других экспонатов – практически утраченных ныне неотъемлемых элементов советской действительности.
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