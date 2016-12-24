Артём Здунов: «Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» будет жить долгие годы»

Глава Мордовии Артём Здунов 17 декабря посетил гала-концерт Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». За 26 лет своей жизни фестиваль стал культурным брендом республики, любимым праздником художественной самодеятельности у жителей региона.



Всех участников конкурса руководитель Мордовии приветствовал на эрзянском и русском языках. «Дорогие друзья, дорогие земляки! Мы опять переживаем поистине трогательные минуты для нашей души, для нашего сердца. Мы ждем этот фестиваль. Я с радостью хочу констатировать – три с половиной тысячи артистов принимают в нем участие. И половина из них – молодежь. Это говорит о том, что фестиваль будет жить долгие и долгие годы. Мы для этого предпринимаем все необходимые усилия. Это как в спорте. Если есть подрастающее поколение, молодежные организации - значит, есть большое будущее. Конечно, приятно, что свыше 500 номеров было показано. Сколько творчества и души туда вложено! Хотелось бы, чтобы на следующий год, когда мы пригласим гостей из других регионов (а у нас предстоят крупные мероприятия под эгидой Министерства культуры РФ, Агентства по делам национальностей), мы показали себя во всей красе, чтобы к нам в Мордовию всегда хотели приезжать. Сегодня у нас был насыщенный день. Мы открыли крупное фармацевтическое производство, у нас много гостей. И при этом все стремятся попасть на фестиваль, чтобы с удовольствием посмотреть на народное творчество, которое рождается и живет в Мордовии. От души вас с праздником! Дай бог всем здоровья!»

Глава республики вручил награды и поощрения самодеятельным артистам.



В номинации «Открытие фестиваля» диплом фестиваля и памятные подарки от Главы Мордовии получили третьеклассница Кира Глухова из Чамзинского района и четвероклассник Матвей Матвеев из Инсарского района.



В номинации «Хранители традиций» диплом и памятные подарки - павлопосадские платки - Артём Здунов вручил артисткам Старотеризморгского народного хора Старошайговского района.



В номинации «Лучший патриотический номер» победили Игорь Глушичкин и Игорь Канищев из Ковылкинского района, в номинации «Душа фестиваля» - Артём Мамаев и Сергей Фудин из Лямбирского района.



В номинации «Национальная песня в новом прочтении» лучшими стали народный фольклорный ансамбль «Мерема» и этно-арт-театр «Варма».

В номинации «25 лет на фестивале» диплом и памятный подарок получил Анатолий Чумаков из Ельниковского района.



Среди муниципалитетов с численностью населения до 10 тысяч человек победителем фестиваля стал Ичалковский район, второе место занял Кочкуровский район, третье - Дубенский район.



Среди муниципалитетов с численностью более 10 тысяч человек победил Рузаевский район, серебро завоевал Ковылкинский район, бронзу - Лямбирский район.



Специальный диплом «За творчество и профессионализм» вручен творческим коллективам городского округа Саранск.

В номинации «Выставочный проект «Мордовия мастеровая» отмечены Краснослободский, Темниковский и Ардатовский районы.