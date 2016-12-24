В Саранске 20 декабря состоится финал конкурса «Татар кызы Мордовия – 2022»

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На протяжении последних двух месяцев в Мордовии проходит Республиканский конкурс «Татар кызы Мордовия – 2022». В текущем году конкурс проводится в третий раз, он состоит из нескольких этапов.
На отборочный тур конкурса подали заявки более 35 девушек из Саранска, Лямбирского, Кадошкинского, Рузаевского районов Мордовии, а также из Пензенской и Ульяновской областей. По итогам выступлений в следующий этап прошли 17 участниц.
В рамках кулинарного этапа девушки приняли участие в мастер-классе по приготовлению татарского национального блюда токмач (салма, домашняя лапша), а также показали свое мастерство в замешивании и раскатывании теста, тонкой, аккуратной нарезке лапши.
Во время интеллектуального этапа отвечали на вопросы об истории, культуре, литературе татар Мордовии, блеснули знаниями об известных татарах республики, России и мира. Кроме этого, показали свое мастерство в декоративно-прикладном искусстве. Участницы конкурса традиционным тамбурным швом старательно вышивали тюльпаны - элементы татарского орнамента на термобелье, предназначенном для наших солдат - участников СВО. Также девушки вместе со своими родителями приняли участие в тренинге по сохранению традиционных семейных ценностей и написали диктант на татарском языке.
В число финалисток вошли: Лилия Солдатова и Айлина Сюбаева из Лямбиря; Венера Арюкова из села Латышовка Кадошкинского района; Арина Багаутдинова и Сабина Касимова из села Татарская Пишля Рузаевского района; Регина Исхакова из села Кривозерье Лямбирского района; Айлина Каримова, Рената Ходайбердина, Аделина Богатнова из Саранска; Дина Аббясова из города Кузнецк Пензенской области.
Финал конкурса состоится 20 декабря в 19:00 в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева (г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, 36). По вопросам приобретения билетов необходимо обращаться по телефону +7 927 186-22-27.
Как отмечают организаторы, средства, вырученные от продажи билетов, планируется направить на приобретение необходимых вещей бойцам, принимающим участие в СВО.
Организаторами конкурса выступают Мордовская республиканская общественная организация татарских женщин «Чулпан» («Утренняя звезда»), частное учреждение «Исламский культурный центр», региональная национально-культурная автономия татар РМ «Якташлар» («Земляки») при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.
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