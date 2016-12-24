В Саранске 20 декабря откроется выставка-конкурс «Новогодняя фантазия»

20 декабря в 11:00 в Музее мордовской народной культуры (Советская, 19) состоится открытие городской выставки-конкурса творческих работ «Новогодняя фантазия». Она организована совместно с Детской экологической организацией «Зелёный мир» и Муниципальным учреждением «Информационно-методический центр».

«На пороге Рождества» – это новогодний конкурс для учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций городского округа Саранск. Проведение такой выставки стало уже хорошей предновогодней традицией.

На конкурсе представлены поделки и открытки на новогоднюю тему. Работы выполнены в различных техниках: шитье, вязание спицами и крючком, лепка из глины, батик, роспись, оригами и многое другое. Среди них огромное количество елок, снеговиков, ангелов, елочных украшений, новогодних композиций и открыток. Все они создают праздничную атмосферу и выполнены из самых различных материалов: вязаные и текстильные, невесомые из ватных дисков, украшенные мишурой, гирляндами, блёстками, из лент и бумаги, шишек, макарон и с использованием современных пластичных материалов.

Всего в экспозиции представлено около 400 работ, которые будут оцениваться компетентным жюри по следующим номинациям: «Рождественский ангел», «Рождественская звезда», «Рождественское чудо», «Новогоднее украшение», «Символ года», «Новогодняя открытка».

Итоги конкурса будут подведены на закрытии выставки 13 января 2023 года.