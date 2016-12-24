В Мордовии опубликовали Новогоднюю афишу мероприятий учреждений культуры республики

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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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