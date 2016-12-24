Глава Мордовии встретился с руководителями парламентских политических партий

Находить решения по самым сложным вопросам сообща – об этом договорились представители региональных отделений политических партий на встрече с Главой Мордовии Артемом Здуновым. Встреча состоялась в Доме Республики, в ней приняли участие руководители всех четырех партий, представленных в Госсобрании Мордовии. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ и ЛДПР. Также участниками разговора стали представители общественных организаций республики.



Еще до начала встречи представители партий обменялись мнениями и согласились с тем, что в таком формате встреч с руководством республики у них еще не было. Но они, без сомнения, могут быть продуктивными.

Глава Мордовии Артем Здунов, приветствуя собравшихся за круглым столом, подтвердил, что зачастую именно таких встреч не хватает – без регламента, когда можно всем высказаться, пообсуждать и даже поспорить, когда разговор максимально открытый и доверительный. «Проводим эту встречу на фоне уходящего года, очень хотелось бы услышать вас всех, потому что мы с вами как народные избранники отвечаем за ситуацию в республике. Представительство в нашем парламенте богатое – четыре партии и четыре фракции. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на встрече с руководством политических партий не раз обращал внимание на ответственность депутатского корпуса за реализацию обязательств, которые кандидаты взяли в ходе выборной кампании. И нужно помогать друг другу выполнять эти обещания».



При этом Глава республики подчеркнул: по таким вопросам, как территориальная целостность, сохранение нашего народа, культуры, позиция на международной арене, разногласий в регионе никогда не было. Артем Здунов поблагодарил руководителей фракций за выступление единым фронтом. «Особенно это касается вопросов поддержки специальной военной операции. Здесь мы командой выступаем и работаем, спасибо вам за это», - сказал он.



Артем Здунов напомнил: 17 марта этого года Мордовское региональное отделение КПРФ поддержало действия Президента митингом на Театральной площади Саранска по защите жителей ДНР и ЛНР, демонстрируя солидарность жителей Мордовии с народами Донбасса.



Члены политической партии «Справедливая Россия – За правду» поддержали всероссийскую акцию «Славим тебя, Россия!», проводимую в преддверии Дня России и организовали серию одиночных пикетов в массовых местах Саранска, целью которых стала поддержка участников специальной военной операции.



Региональным отделением ЛДПР проведены митинги в честь Дня Российского Флага и Дня народного единства. Руководство и актив партии занимает четкую патриотическую позицию. Это во многом подтвердила недавняя история с возвращением в Россию из американской тюрьмы Виктора Бута. Все эти годы партия добивалась его освобождения, и сразу по возвращении он вступил в ее ряды.

«Я вас поздравляю с мощным прибавлением, - обратился Артем Здунов к координатору регионального отделения ЛДПР Евгению Тюрину. – Может, пригласите его к нам? Пообщаемся. Виктор Анатольевич усилит не только позиции партии, но и всех нас усилит».



СВО, поддержка наших бойцов стала одной из ключевых тем встречи. У всех региональных отделений накоплен определенный опыт по разным направлениям помощи мобилизованным и их семьям. Руководитель Мордовского отделения КПРФ Дмитрий Кузякин попросил помощи – нужен склад под размещение гуманитарного груза, который собирают для бойцов сторонники партии. Также лидер мордовских коммунистов внес предложение переименовать улицу Волгоградскую в Сталинградскую.

Координатор регионального отделения ЛДПР Евгений Тюрин рассказал о проводимой работе по оказанию бесплатной юридической помощи семьям мобилизованных. Заместитель секретаря Мордовского отделения партии «Единая Россия» Наталья Долматова сообщила, что депутаты фракции внесли в Фонд мира 1,5 млн. рублей. Представитель «Справедливой России» Тимур Гераськин рассказал о работе по подготовке законопроектов, связанных с поддержкой военнослужащих.



Еще одной общей темой стало патриотическое воспитание молодежи – здесь партии тоже объединят свои усилия. Координирующим центром может стать «Единая Россия», потому что партия уже активно проводит в школах парламентские «Разговоры о важном». Глава Мордовии предложил также провести совместную встречу в формате открытого круглого стола с представителями республиканского молодежного парламента. «Молодежное крыло Госсобрания у нас очень активное, - подтвердила Наталья Долматова. – В частности, ребята вышли с инициативой о разработке закона об увековечении памяти наших героев».



Глава Мордовии поддержал инициативы, с которыми к нему обратились руководители региональных отделений политических партий, и предложил сделать такие встречи регулярными.