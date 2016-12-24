В Саранске заработали елочные базары

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По данным городской Администрации, для торговли елями и соснами в столице Мордовии отведено 84 площадки по 23 адресам. В настоящее время уже заключено 39 договоров с индивидуальными предпринимателями на размещение нестационарных торговых объектов.
Традиционно самыми популярными елочными базарами в Саранске являются площадки у крупных торговых комплексов. Режим работы для них определен с 9.00 до 19.00.
Стоимость 1 погонного метра сосны составляет 350-400 рублей, ель дороже – 600 рублей за метр.
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