Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от коммунальной техники

В Мордовию поступила новая коммунальная техника, которая в ближайшее время приступит к работе. Дорожные машины, погрузчики, автосамосвалы, экскаваторы и тракторы станут незаменимыми помощниками в поддержании чистоты и порядка на дорогах, благоустройстве территорий. Ключи от новой техники муниципалитетам республики и Саранску 14 декабря вручил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Я рад, что у нас стало доброй традицией в конце каждого года выдавать технику, которая необходима для нашего региона. Недавно в республику поступили школьные автобусы и автомобили скорой помощи, а лесные инспекторы Мордовии получили специализированные автомобили. Сегодня мы вручаем ключи от уборочной техники. Она сейчас особенно нужна. Буквально вчера я проводил прямую линию с жителями. Жалоб на качество уборки улиц и дорог, действительно, много. Отмечу и то, что последние 15-20 лет коммунальная техника во многих районах не обновлялась. Эти деньги заработала республика за высокие показатели прошлого года - это решение Президента России, большое ему спасибо. Пользуйтесь, следите за техникой, пусть она прослужит как можно дольше», - сказал Глава Мордовии.

Всего в республику поступило 32 единицы техники. В их числе 11 экскаваторов, 10 тракторов, 3 автосамосвала, 8 машин с навесным оборудованием. Стоит отметить, что их можно использовать не только для расчистки дорог от снега, но и для обеспечения противопожарной безопасности и в решении других хозяйственных задач.

«Артём Алексеевич, большое спасибо за поддержку во всех направлениях и во всех сферах. Новая коммунальная техника позволит более качественно и оперативно решать вопросы по уборке тротуаров, дорог, общественных пространств», - поблагодарил руководителя региона глава Рузаевского района Александр Юткин.

«Задача муниципалитетов - уделять повышенное внимание состоянию дорог. Всем руководителям районов и мэру города - ежедневно контролировать уборку. Из кабинетов это делать не получается - нужно проверять лично», - подчеркнул Артём Здунов.