В столице Мордовии прошел Межрегиональный фестиваль «Новые песни древней земли»

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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
В Саранске прошел первый Межрегиональный фестиваль «Новая песня древней земли», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и исполнители песен на родных языках не только из Республики Мордовия, но и из регионов с компактным проживанием мокши и эрзи.
Проект «Новые песни древней земли» инициирован Союзом эрзянских женщин «ЛитОва» совместно с дворцом культуры Саранска. Фольклорные коллективы из Мордовии и 5 регионов России познакомили зрителя как с широко известными, так и давно забытыми песнями.
«Новая песня древней земли» собрала более 40 коллективов. В Саранск они приехали не только для того, чтобы показать свою программу, но и обменяться опытом.
Фестивальная деятельность помогает сохранить интерес к любительскому художественному творчеству. За вклад в развитие и сохранение национальной культуры благодарностями различных ведомств отметили участников и организаторов фестиваля.
В рамках проекта так же издали сборник, в который вошли переводы русских песен на мокшанский и эрзянский языки. Он станет подспорьем для коллективов и сольных исполнителей. Межрегиональный фестиваль «Новая песня древней земли» состоялся, организаторы обещают проводить его на регулярной основе.
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