В Москве презентовали вышитую карту России с новыми регионами

12 декабря в Московском академическом театре «Русская песня» представили обновленную «Вышитую карту России». На ней появились четыре новых региона страны - Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

Каждый фрагмент повторяет географические очертания регионов, над каждым из них трудились более 200 мастериц. Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, Мордовию вышивала преподаватель высшей категории декоративно-прикладного отделения Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева, заслуженный работник культуры РМ, сотрудник Республиканского Дома народного творчества Вера Васильевна Ковалева. Мастерица с 40-летним опытом вышивания выполнила работу на канве 19 на 22 см!

Каждый регион дополнительно создал картины размером 50х50 см с образцами народной вышивки, они позволяют зрителям более подробно рассмотреть детали уникальных узоров и оценить высокое мастерство их исполнения.

Идея вышить карту России родилась в Чувашии год назад. Проект поддержали мастера со всей страны.