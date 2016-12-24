В Москве презентовали вышитую карту России с новыми регионами

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12 декабря в Московском академическом театре «Русская песня» представили обновленную «Вышитую карту России». На ней появились четыре новых региона страны - Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.
Каждый фрагмент повторяет географические очертания регионов, над каждым из них трудились более 200 мастериц. Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, Мордовию вышивала преподаватель высшей категории декоративно-прикладного отделения Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева, заслуженный работник культуры РМ, сотрудник Республиканского Дома народного творчества Вера Васильевна Ковалева. Мастерица с 40-летним опытом вышивания выполнила работу на канве 19 на 22 см!
Каждый регион дополнительно создал картины размером 50х50 см с образцами народной вышивки, они позволяют зрителям более подробно рассмотреть детали уникальных узоров и оценить высокое мастерство их исполнения.
Идея вышить карту России родилась в Чувашии год назад. Проект поддержали мастера со всей страны.
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