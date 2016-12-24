В Саранске пройдет гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»

17 декабря в 13:00 и в 18:00 в Республиканском Дворце культуры состоится гала-концерт Республиканского фестиваля-конкурса «Шумбрат, Мордовия!». На главном концерте фестиваля покажут лучшие номера, наградят победителей и призеров праздника народного творчества.

В этом году фестиваль проходил под эгидой Года культурного наследия народов России. Он стартовал 22 октября. Отчетные концерты районов проходили в местных Домах культуры. Коллективы художественной самодеятельности, исполнители, танцоры, мастера декоративно-прикладного творчества демонстрировали свои таланты.

По подсчетам организаторов, с октября по декабрь фестивальные представления посетило почти 10 тысяч зрителей. В самих конкурсных программах было занято около 3600 исполнителей, в том числе, около 2 тысяч юных артистов. А свои изделия продемонстрировали более тысячи умельцев.

Билеты на гала-концерт продаются в кассах РДК (ул. Пролетарская, 39).