Представители мокшанского и эрзянского этноса ведут и развивают свои блоги

Молодые, активные и креативные. Люди, которые всей душой болеют за сохранение и развитие родного языка и культуры. Благодаря их деятельности одни знакомятся с мордовскими языками, другие вспоминают о своих корнях.

Журналист радио «Вайгель» Оксана Белкина. Помимо основной работы девушка активно популяризирует мокшанский язык и культуру. В современном мире одну из важнейших позиций занимает информационное пространство и настоящие властители умов – это блогеры. Они делятся с подписчиками своими мыслями, из блогов люди узнают последние новости.

В 2020 году Оксана тоже начала вести видеоблог «Мокшень блогер» на родном языке, на сегодняшний день он единственный на мокшанском. Ведёт девушка и группу «Варма» в ВКонтакте, а совсем недавно у нее еще появился подкаст «Шумбрат, кода тефне?»

Искренний и эмоциональный солист мордовской филармонии Андрей Бочканов завоевал симпатию и получил признание огромного числа поклонников – причём не только в Мордовии. Он успешный автор-исполнитель, творит как на русском, так и на родном эрзянском языке. Пишет не только для себя, но и для коллег. Совсем недавно вышла их совместная с Оксаной Белкиной песня на мокшанском языке. Кроме этого Андрей ведет видеоблог «Стяконь кортамот». Для него дело сохранения языка и культуры родного народа не пустой звук.

Россия – государство многонациональное, но все мы - единый народ и это ключевой момент обеспечения стабильности и согласия в обществе, а также залог крепости государства. Гармонизация межнациональных отношений сегодня в том числе и в их руках: руках молодых и креативных этноблогеров, авторов-исполнителей, да и просто неравнодушных носителей языка. С помощью привычных современной молодежи инструментов они знакомят сверстников с красотой родного языка, с культурой и обычаями народа.