Межрегиональный певческий фестиваль «От Мокши до Суры» объединил творческие коллективы Приволжья

Сохранить певческие традиции и уважение к национальному культурному наследию регионов. Такие цели стоят перед Межрегиональным певческим фестивалем «От Мокши до Суры». Он проходил с 9 по 11 ноября в Саранске, Старой Теризморге и Большеберезниковском районах. Мероприятие объединило ценителей народной песни со всей России.

Межрегиональный певческий фестиваль с символичным названием открыл масштабную всероссийскую акцию - Декаду народной песни. Участниками фестиваля стали любительские коллективы и солисты от 18 до 60 лет.

По условиям конкурса участвовало 100 человек, в том числе, и коллективы из Мордовии. Все номера оценивались по 3-ем номинациям: фольклорный ансамбль, ансамбль народной песни, сольное исполнительство.

В рамках фестиваля были проведены культурно-образовательные мероприятия и конкурсные прослушивания. Помимо этого участников ждали творческие выезды в муниципальные районы. Гости побывали в центре национальной культуры села Старая Теризморга. Познакомились с мокшанской исполнительской культурой. В Больших Березниках послушали эрзянские народные песни.

Завершающим элементом стал Гала-концерт с непременной церемонией награждения. Фестиваль позволил заглянуть в мир народной песни, укрепил межрегиональные культурные связи и напомнит, как важно чтить народно-певческие традиции.