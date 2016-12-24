Тавлинский конь и новые скульптуры в селе Подлесная Тавла станут местом притяжения туристов

Этно-парк в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района с недавних пор украшает Тавлинский конь весьма впечатляющих размеров. В высоту деревянная скульптура 4 с половиной метра, а в длину целых 6. Работали над ним 10 мастеров из нескольких регионов.

Проведение фестиваля «Тавлинский конь» стало возможно благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подготовили и реализовали проект Союз тавлинских мастеров «Эрьмезь» и районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел. Осуществить проект помогла победа.

В рамках фестиваля «Тавлинский конь» в этом году состоялся и 8 республиканский фестиваль древней эрзянской песни «Зов Торамы». В будущем году организаторы фестиваля планируют создать еще одного коня, который будет даже больше этого, а также жеребенка. Кочкуровцы надеются, что новые скульптуры на территории этно-дома имени Владимира Ромашкина станут центром притяжения и для туристов.