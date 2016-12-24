Тавлинский конь и новые скульптуры в селе Подлесная Тавла станут местом притяжения туристов

«Мы верим в вас и победу!»
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Этно-парк в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района с недавних пор украшает Тавлинский конь весьма впечатляющих размеров. В высоту деревянная скульптура 4 с половиной метра, а в длину целых 6. Работали над ним 10 мастеров из нескольких регионов.
Проведение фестиваля «Тавлинский конь» стало возможно благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подготовили и реализовали проект Союз тавлинских мастеров «Эрьмезь» и районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел. Осуществить проект помогла победа.
В рамках фестиваля «Тавлинский конь» в этом году состоялся и 8 республиканский фестиваль древней эрзянской песни «Зов Торамы». В будущем году организаторы фестиваля планируют создать еще одного коня, который будет даже больше этого, а также жеребенка. Кочкуровцы надеются, что новые скульптуры на территории этно-дома имени Владимира Ромашкина станут центром притяжения и для туристов.
Поделиться в соц. сетях:
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов