Давиду Малыйкину из села Ардатово Дубенского района присвоено звание «Герой России»!

Приоритеты развития
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.
«Давиду Алексеевичу Малыйкину из села Ардатово Дубенского района присвоено звание «Герой России»!
Гордимся нашим земляком и ждём в республике!»
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра