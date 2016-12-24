Давиду Малыйкину из села Ардатово Дубенского района присвоено звание «Герой России»!

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Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Давиду Алексеевичу Малыйкину из села Ардатово Дубенского района присвоено звание «Герой России»!

Гордимся нашим земляком и ждём в республике!»

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