В Мордовии на форуме «Территория бизнеса» вручили награды предпринимателям

На площадке МГУ им. Н.П. Огарева 8 декабря состоялось главное событие для всего бизнес-сообщества Мордовии - форум «Территория бизнеса», на котором подвели итоги Года предпринимательской инициативы, объявленного Главой Мордовии.

Для участников и гостей мероприятия была представлена экспозиция «История предпринимательства Республики Мордовия» и организована выставка товаров и продукции местных производителей.

Глава Мордовии, обращаясь к участникам форума, отметил, что «Территория бизнеса» - одно из первых итоговых мероприятий по 2022 году. Подобные встречи пройдут с представителями каждой отрасли: «Важно, что нам удалось расплатиться по старым долгам и наполнить фонды поддержки бизнеса, а это - новые производства, новое оборудование и, конечно, рабочие места. Вы оперативно реагировали на вызовы современности, сумели выстоять и найти новые рынки сбыта. Спасибо за то, что оказывали поддержку нашим бойцам, и тем, кто приехал к нам из новых регионов России. В этот непростой период была оказана беспрецедентная поддержка, и мы продолжаем эту работу. От ребят с передовой всем вам слова огромной благодарности».

Бизнес-сообщество Мордовии вносит весомый вклад в развитие экономики региона. На форуме неоднократно было подчеркнуто, что между властью и бизнесом сохраняется открытый диалог, который позволил оперативно получать обратную связь на все принимаемые решения. Несмотря на неординарную ситуацию в экономике, республике удалось переломить негативный тренд - число предпринимателей в регионе увеличилось.

В рамках форума работали 11 профильных интерактивных секций, посвященных разным направлениям бизнеса. Гости мероприятия приняли участие в тренингах сертифицированных и дипломированных тренеров бизнес-процессов, ведущих свою деятельность в области молодежного и социального предпринимательства, электронной торговли, ресторанного бизнеса, финансовых площадок, направленных на помощь и поддержку предпринимательского сообщества, международных коммуникаций, а также развития предпринимательства в сфере туризма и рекреаций.

На форуме прошло награждение победителей в номинациях «Знак качества», «Легкая промышленность», «Производство», «Региональная франшиза», «Социальный контракт», «Строительство», «IT-предпринимательство», «Индустрия туризма и гостеприимства», «Самозанятый года» и других. Также были отмечены предприниматели, заявленные в номинациях «Бьюти-сфера», «Прорыв года», «Лучший агростартап», «Фитнес и здоровый образ жизни», «Молодежное предпринимательство», «Социальное предпринимательство» и других.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Мордовия Наталья Таркаева, заместитель Председателя государственного Собрания РМ Сергей Вдовин.