В Ковылкино открыли мемориальную доску с именем майора Ивана Круглякова

Подвиг – это не просто смелость и героизм, это железная дисциплина, несгибаемая воля и огромная любовь к Родине. В Ковылкино 7 декабря увековечили память майора Ивана Круглякова, погибшего 2 октября в ходе специальной военной спецоперации. За свое героическое служение Отечеству Иван Кругляков посмертно награжден орденом «Мужества».



Перед Ковылкинской средней школой №2 в этот день собралось много жителей города и района. Все знали и уважали Ивана Круглякова – выпускника школы, отличника, спортсмена, настоящего боевого офицера, награжденного медалью «За воинскую доблесть». Право открыть мемориальную доску предоставили Главе Мордовии Артёму Здунову и маме Героя Галине Алексеевне Кругляковой. Память погибших при исполнении воинского долга почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы.



«Иван Алексеевич прошел жизненный путь, достойный каждого гражданина нашей страны. Он полностью отдал себя Родине, без тени сомнения принял смерть… Давайте беречь память его! Давайте равняться на наших героев. Только нашей памятью о них мы можем увековечить то, во имя чего они погибли», - сказал руководитель региона.



В кабинете №18, где учился Иван Алексеевич, установлена памятная «Парта Героя». Этот федеральный патриотический проект партии «Единая Россия» - напоминание подрастающему поколению о том, что Герои среди нас.



Право первыми сесть за Парту Героя предоставили ученикам 9 класса. Милена Ходжамурадова – отличница, участница военно-исторического лагеря «Страна героев». Илья Мартышин – победитель муниципального этапа предметной олимпиады по ОБЖ, его брат Даниил уже связал свою жизнь со служением родной стране – он курсант Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.



«Перед лицом Героя Отечества торжественно клянемся:

Чтить память Героев нашей Родины!

Быть патриотом России!

Быть честным и справедливым!

Быть образцом в учебе!

Быть Достойными памяти Героя – клянемся!

Служить России – клянемся!»

Такие слова произнесли Милена Ходжамурадова и Илья Мартышин.



Глава Мордовии обратился к педагогам школы, родителям: «Сейчас, когда беда рядом с нашими границами, мы вынуждены себя защищать, уничтожать нацизм. Важно, чтобы мы рассказывали детям о таких, как Иван Алексеевич – героях, их жизни и подвигах. Те, кто будут сидеть за этой партой, помните: это гордость и большая честь для вас. Вечная память Ивану Алексеевичу!»



Искренние, теплые, мудрые слова в адрес родителей героя сказал Владыка Зиновий, о том, каким Иван Кругляков был в школьную пору, с любовью и уважением вспоминали его одноклассники, классная руководитель Татьяна Вениаминовна.

Галина Алексеевна Круглякова говорила о своем сыне, не скрывая боли, но с гордостью: «Сына мы постарались воспитать настоящим гражданином своей страны - честным, порядочным. Он полностью выполнил свой долг. У него было много друзей, которые не оставляют нас и теперь. Я благодарна всем, кто хранит память о нашем сыне».