В рабочем поселке Умёт открылся обновленный Дом культуры

Долгожданный дворец искусства и творчества после обновления открылся в рабочем поселке Умёт Зубово-Полянского района. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». Двухэтажное здание Уметского сельского Дома культуры, построенное в 1972 году, за истекшие десятилетия обветшало. Проведенный капитальный ремонт позволил обновить фасад и внутреннюю отделку, привести в порядок несущие конструкции, инженерные коммуникации. Словом, наполнить сооружение жизнью, создать место притяжения для жителей поселка.



7 декабря в ходе рабочей поездки в Зубово-Полянский район Артём Здунов побывал в обновленном Доме культуры.



«Сейчас мы стараемся привести в порядок социальную инфраструктуру по всей республике. Очень хочу, чтобы в этом клубе всегда была бурная жизнь. Здесь уже есть медиацентр - его участники ведут правильную работу, задают глубокие вопросы, у них есть своя аудитория. Работает клуб робототехники, настольный теннис. Спасибо Президенту нашей страны за нацпроект «Культура», который дает регионам такие возможности», - подчеркнул руководитель республики.





Здесь же состоялось торжественное вручение удостоверений кадетов учащимся 6 класса Умётской средней школы. Мальчики и девочки произнесли клятву: «Перед лицом своих наставников и товарищей торжественно обещаем быть патриотами своего Отечества, уважать и строго соблюдать Законы своей страны! Быть примером в учебе и дисциплине!»



«Ребята, в канун Дня Героев Отечества вы получаете заветные документы – что вдвойне почетно и ответственно. По вашим глазам видно, что эти клятвы идут от чистого сердца. В 2022 году мы провели Всероссийский фестиваль воспитанников Нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов «Гардемарины», который планируем сделать ежегодным. Не стесняйтесь принимать участие в таких проектах. Интересной жизни и событий вам!» - сказал Артём Здунов.



Участниками мероприятия стали также члены организации ветеранов боевых действий Афганистана и локальных войн «Боевое братство», ветераны пограничных войск и Морское собрание Зубово-Полянского района. Глава Мордовии попросил их помочь юным кадетам влиться в жизнь движения.



В 2023 году планируется подать заявку на открытие в поселке модельной цифровой библиотеки.

Глава Зубово-Полянского района Владислав Поршин поблагодарил Артёма Здунова за поддержку инициативы жителей поселка о необходимости ремонта Дома культуры.



В этот день собравшимся в ДК сельчанами настоящий подарок сделал и ансамбль казачьей песни «Разгуляй».



Всего с 2019 года по нацпроекту «Культура» в Мордовии построено и капитально отремонтировано около 20 объектов культуры.