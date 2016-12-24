В Саранске пройдет концерт в рамках фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»

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Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
9 декабря во Дворце культуры городского округа Саранск состоится концерт «От древней Руси до новой России!». Он пройдет в рамках Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»
В мероприятии примут участие коллективы художественной самодеятельности, солисты-исполнители, выступающие в различных жанрах народного творчества. Свои таланты продемонстрируют артисты всех возрастных категорий.
Купить билеты можно в кассе Дворца культуры городского округа Саранск (ул. Титова, 23).
Действует Пушкинская карта.
Контактный телефон: 24-79-52
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