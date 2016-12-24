В Саранске пройдет концерт в рамках фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»

9 декабря во Дворце культуры городского округа Саранск состоится концерт «От древней Руси до новой России!». Он пройдет в рамках Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»

В мероприятии примут участие коллективы художественной самодеятельности, солисты-исполнители, выступающие в различных жанрах народного творчества. Свои таланты продемонстрируют артисты всех возрастных категорий.

Купить билеты можно в кассе Дворца культуры городского округа Саранск (ул. Титова, 23).

Действует Пушкинская карта.

Контактный телефон: 24-79-52