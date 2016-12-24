Юбилейный концерт Нины Кошелевой собрал овации жителей и гостей Саранска

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Композитор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народная артистка Республики Мордовии и Председатель Союза композиторов РМ – все это лишь малая часть заслуг и званий Нины Кошелевой. 29 ноября в Саранске прошел юбилейный концерт прославленного композитора.
Зал государственного музыкального театра имени Яушева полон зрителей с цветами. Гости ждут появления той, что на протяжении многих лет дарит народу свое драгоценное творчество. Нина Кошелева – Композитор с большой буквы. За всю свою жизнь женщина написала свыше 300 музыкальных композиций.
«Все мое творчество связано с родной республикой, с любимой родиной Россией, сегодня прозвучат произведения, которые написаны в разные годы и различных жанров, а так же произведения, написанные недавно», — подчеркивает Нина Кошелева.
Среди сотен любимых слушателями композиций, одна – совершенно особая, она навеки вписала имя Нины Кошелевой в историю республики. Это утвержденный в 1995 году, государственный гимн Мордовии.
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