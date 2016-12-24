В Доме Республики обсудили ход призывной кампании

Как идет осенний призыв - обсудили 29 ноября в Доме Республики. В совещании под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова приняли участие военный комиссар РМ Игорь Тихомиров, представители МВД, Минздрава, главы муниципальных образований.



«До 30 декабря согласно указаниям Президента России мы проводим осенний призыв граждан на службу в Вооруженные Силы. Самое главное – это медицинское освидетельствование и явка призывников. На все поступающие жалобы нужно незамедлительно реагировать», - сказал руководитель республики.



Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров доложил, что перед регионом поставлено задание по призыву на службу порядка 600 человек, более половины уже отправлены в войска для прохождения службы. В 13 районах республики план по призыву на военную службу выполнен, в остальных эта работа продолжается.



Особое внимание было уделено вопросам направления призывников на медицинское обследование. Заместитель министра здравоохранения Мордовии Сергей Саушев рассказал, что для работы с призывниками в комиссиях задействовано около 300 медработников. При необходимости военно-врачебные эксперты для установки годности к службе направляют призывников на обследования.