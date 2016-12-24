В Саранске прошел V Всероссийский фестиваль детского творчества «Утренняя звезда»

В столице Мордовии прошел заключительный этап V Всероссийского фестиваля детского творчества «Утренняя звезда». В мероприятии приняли участие более 350 юных артистов с нарушениями слуха из 50 регионов России, в том числе ребята из Луганской и Донецкой народных республик.



Фестиваль проводился в два этапа. Участники в возрасте от 11 до 18 лет представили свои программы в номинациях: жестовая песня, танец, пантомима, клоунада, оригинальный жанр и художественное слово. А 24 ноября в Республиканском Дворце Культуры состоялся гала-концерт и церемония награждения лауреатов.

«Мы рады принимать в Мордовии этот особенный фестиваль, позволяющий раскрывать безграничные таланты особенных детей, лишенных слуха. И вне зависимости от занятых призовых мест вы все, каждый из вас – победители. Мы хотим поблагодарить руководство республики, которое взяло на себя роль гостеприимной хозяйки итогового этапа юбилейной «Утренней звезды», - обратилась от имени Главы республики Артёма Здунова к участникам фестиваля заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова.

«Для финалистов фестиваля из самых разных регионов страны Саранск стал поистине сказочной страной, где сбываются детские мечты. Уверен, успех на этом фестивале послужит нашим молодым дарованиям трамплином в большое будущее на профессиональной сцене», - добавил президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов.