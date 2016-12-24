В Саранске открылась выставка «Палитра радости» самарской художницы Анны Сливковой

«Классная встреча»
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Осень окрасилась яркими красками и надела свои самые пестрые наряды для посетителей выставки «Палитра радости» Анны Сливковой. Самарская художница приехала в Саранск чтобы поделиться своим творчеством в стенах музея имени С.Д. Эрьзи.
42 картины буквально светятся от тепла, вложенного в них автором. Художница Анна Сливкова в Саранск приехала на «творческие каникулы» из Самары, там ее творчество хорошо знают и любят, а вот ценители искусства Мордовии с Анной и ее работами знакомство только начинают. Отличительная черта ее полотен — теплота и душевность работ. Они способны сделать светлее даже самый пасмурный осенний день.
Цвет – главный инструмент художницы. Она не боится экспериментировать и удивлять зрителя неожиданными колористическими решениями. Особая гамма красок создает узнаваемое настроение работ Анны. Все они точно приглашают перешагнуть из реальности в картину и оказаться в гостях в чудесном мире позитива.
После открытия Анна Сливкова лично провела экскурсию по своей выставке. Она поделилась историей создания картин и помогла всем присутствующим увидеть мир с ее особенно яркой и цветной точки зрения. Выставка продолжит свою работу до 26 декабря.
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