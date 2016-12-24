Мордовия продолжит работать с платформой «ЗаБизнес.РФ»

Бизнесу нужна поддержка и защита, и для этого есть выстроенная система - Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ». Это мнение высказал Глава Мордовии Артём Здунов в ходе пресс-конференции, которая состоялась 24 ноября в Москве в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ней приняли участие президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко, представители Генпрокуратуры и МВД России.

Напомним, что Платформа «ЗаБизнес.РФ» была создана в 2019 году по поручению Президента страны Владимира Путина. Работа цифровой платформы направлена на решение важных задач: снижение административного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, обеспечение защиты прав предпринимателей, содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и власти.

За три года о платформе узнали во всех регионах страны, за это время сюда обратилось множество предпринимателей, за каждым из которых стоят сохраненные рабочие места. В случае, если на бизнес оказывается давление, платформа позволяет предпринимателю обратиться к центральному аппарату правоохранительных органов, получить ответ от центрального органа. Ни одно обращение не может остаться незамеченным, не может никуда исчезнуть, это дает возможность и силовым структурам понимать, как работают регионы.

Глава Мордовии назвал работу цифровой платформы эффективным инструментом взаимодействия бизнеса и власти. Он напомнил, что работа региона и платформы началась в январе этого года с установочной сессии. Всего за этот год поступило 31 обращение от предпринимателей республики, из которых 10 - по линии МВД, 5 - Следственного комитета, 16 - по линии Генпрокуратуры. При этом платформа позволяет обращать внимание органов власти на проблемные места. «Встречи с бизнесом у нас проходят регулярно, и их темы во многом зависят от того, с какими вопросами предприниматели обращаются на цифровую платформу. Это единая система координат, в которой все мы должны взаимодействовать. Мордовия будет работать в этой системе на полных оборотах», - подчеркнул Артём Здунов.

Также Глава республики рассказал, какие меры поддержки бизнеса реализуются в регионе с учетом изменений в экономике. Это налоговые каникулы при применении упрощенной и патентной системы налогообложения, фиксирование процентных ставок по микрозаймам (от 1 до 7,5%). Кроме того, снижены ставки по комиссии за выдачу поручительств по кредитам - до 0,5% годовых, увеличен максимальный размер поручительства по договорам микрозаймов с 50 до 70% от суммы основного долга, увеличен срок предоставления поручительства с 5 до 8 лет по банковским кредитам. Благодаря этим мерам бизнес стал чувствовать себя более уверенно.