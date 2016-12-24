Саранский Центр занятости 25 ноября проводит ярмарку вакансий

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Промышленные предприятия города представят на ярмарке широкий спектр вакансий. Для соискателей это прекрасная возможность в одном месте встретиться с представителями кадровых служб, задать интересующие вопросы и сравнить условия трудоустройства.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: г.Саранск, ул. Халтурина,74. Телефон: 39-26-13.

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