Саранский Центр занятости 25 ноября проводит ярмарку вакансий

Промышленные предприятия города представят на ярмарке широкий спектр вакансий. Для соискателей это прекрасная возможность в одном месте встретиться с представителями кадровых служб, задать интересующие вопросы и сравнить условия трудоустройства.



Ярмарка вакансий состоится по адресу: г.Саранск, ул. Халтурина,74. Телефон: 39-26-13.