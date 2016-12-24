Саранский Центр занятости 25 ноября проводит ярмарку вакансий

Нацпроект в действии
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Промышленные предприятия города представят на ярмарке широкий спектр вакансий. Для соискателей это прекрасная возможность в одном месте встретиться с представителями кадровых служб, задать интересующие вопросы и сравнить условия трудоустройства.
Ярмарка вакансий состоится по адресу: г.Саранск, ул. Халтурина,74. Телефон: 39-26-13.
Поделиться в соц. сетях:
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства