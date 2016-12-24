В Саранске цветы и деревья готовы к зиме

В столице Мордовии утеплили высаженные на городских клумбах розы и туи. В зимнюю спячку уходят не только животные, но и многолетние растения. Но если обитатели средней полосы справляются с переходом на зимний режим самостоятельно, то теплолюбивым растениям не обойтись без помощи людей.

Работники муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» для сохранения растений, выращенных на городских клумбах провели необходимую работу по утеплению.

«В этом году мы посадили более 1000 штук только деревьев и растений. Занимаемся подобной работой ежегодно, чтобы к следующему весенне-летнему периоду все было готово», - рассказал начальник участка муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» Михаил Ашаев.

Он добавил, что к следующему теплому сезону цветы обязательно порадуют горожан красотой и ароматом.