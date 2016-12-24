Управление Роспотребнадзора по РМ продолжает тестирование на коронавирусную инфекцию

Республиканское управление Роспотребнадзора продолжает работу по тестированию жителей Мордовии на коронавирусную инфекцию. За прошлые сутки проведено 1195 исследования, а всего с начала пандемии взято более 1 млн 645 тысяч тестов. Уточним, что 7,4% из них проведены лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия.

Специалисты Управления напоминают, что лаборатории республики обеспечены необходимым количеством тестов для проведения исследований. Всего на территории Республики Мордовия обследовано 1431986 человек.

Добавим, что на 21 ноября в регионе зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.